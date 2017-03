Baden-BadenGroße Enttäuschung in Baden-Baden: Die USA haben den Handelskonsens in der Runde der G20 vorerst aufgekündigt. In der Abschlusserklärung der Finanzminister der 20 wichtigsten Industriestaaten fehlt die übliche Erklärung, dass die G20„Protektionismus widerstehen“, hieß es aus Delegationskreisen.

Üblicherweise bekennt sich die G20-Gruppe in ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung zum Freihandel und erteilt wirtschaftlicher Abschottung und Protektionismus eine Absage. Lange hatten die 20 Staaten auf ihrem Treffen in Baden-Baden um eine Formulierung gerungen – am Ende erfolglos. Nun steht nur noch der Satz im Communiqué, dass Handel wichtig für die Entwicklung der Weltwirtschaft sei.