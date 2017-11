Staatlichen Medien zufolge kamen bei dem schwersten Erdbeben im Iran seit mehr als einem Jahrzehnt mehr als 400 Menschen ums Leben, 6600 wurden verletzt. Von der Katastrophe war die iranische Provinz Kermanscha am schwersten betroffen. Das Beben am Sonntag hatte eine Stärke von 7,3. Es folgten fast 200 Nachbeben. Der iranische Präsident Hassan Ruhani will dem Gebiet am Dienstag einen Besuch abstatten, berichtete das staatliche Fernsehen.