Für den jüngsten Kursverfall der Lira aber dürfte es noch einen anderen Grund geben. Der sitzt in jenseits des Atlantiks in den USA. Letzte Woche gab der iranisch-türkische Geschäftsmann Reza Zarrab bekannt, er wolle mit den Ermittlern kooperieren. Für Erdoğan könnte das zu einem ernsthaften Problem werden. Zarrab wird in den USA beschuldigt, die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran unterlaufen zu haben, indem er iranisches Öl und Gas gegen türkisches Gold tauschte.

Aber es kommt noch schlimmer: Mehrere Minister und Familienmitglieder Erdoğans sollen in den Handel verwickelt gewesen sein. Der Korruptionsskandal wurde 2013 aufgedeckt, der heute 34-jährige Zarrab kam kurz in Untersuchungshaft, wurde dann aber freigelassen und reiste in die USA aus. Die Vorfälle werden von Ankara heute als gülenistische Verschwörung bezeichnet.