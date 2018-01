IstanbulBei der Militäroperation der Türkei gegen kurdische Milizen in Nordwestsyrien kommen nach Ansicht des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan keine Zivilisten zu Schaden. Die türkische Armee habe „kein Blut von Frauen, kein Blut von Unschuldigen an den Händen und das wird auch nie passieren“, sagte Erdogan am Freitag vor Bürgermeistern seiner islamisch-konservativen AKP in Ankara. „Unser Volk und unsere Armee haben definitiv kein Kinderblut an den Händen.“ Erdogan sagte, die türkische Armee gehe mit Bedacht vor, um zivile Opfer zu vermeiden.

Die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert hatte am Mittwoch gesagt, Washington habe „enorme Sorge“ über den Tod von Zivilisten und fordere die Türkei dazu auf, mehr zu tun, „um zu versuchen, zivile Opfer zu vermeiden.“