IstanbulNato-Bündnispartner lassen die Türkei nach Ansicht von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei deren Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Nordsyrien im Stich. Bei der verlustreichen türkischen Offensive zur Eroberung der Stadt Al-Bab zeigten weder Nato-Staaten noch andere alliierte Kräfte in der Region auch nur „das kleinste bisschen Unterstützung“, sagte Erdogan am Donnerstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Bei seiner Ansprache in Ankara warf Erdogan „vor allem Amerika“ vor, nicht die Türkei zu unterstützen, sondern Organisationen, die in der Region „Unschuldige ermorden“. Der Präsident warnte zugleich, Terrorgruppen würden sich irgendwann gegen jene Länder richten, die sie förderten. Die USA hatten bereits am Mittwoch Vorwürfe Erdogans vehement zurückgewiesen, wonach sie den IS unterstützten oder Waffen an die von der Türkei bekämpften Kurden-Milizen in Syrien lieferten.