Im Wahlkampf dominierte ein Wort: „Evet“, Ja – also die Zustimmung zu der geplanten Verfassungsänderung. Erdogan persönlich absolvierte Kundgebungen in rund 40 der 81 Provinzen, obwohl ihn die Verfassung eigentlich zur Neutralität verpflichtet. In den überwiegend regierungstreuen Medien kam die Nein-Kampagne, die vor allem von Nichtregierungsorganisationen und der größten Oppositionspartei CHP getragen wurde, nur am Rande zu Wort. Der Wahlkampf wurde von Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beobachtet. Die Organisation sprach von „erheblichen Behinderungen“ für die Gegner der Verfassungsänderung, beispielsweise durch die Einschränkung der Versammlungsfreiheit unter dem Ausnahmezustand, der seit dem Putschversuch vom Juli 2016 gilt. Erdogan reagierte ungehalten auf die Kritik: Die OSZE überschreite damit ihr Mandat. „Kennt Eure Grenzen“, kanzelte Erdogan bei einer Kundgebung im zentralanatolischen Konya die Beobachter ab.

Die 35 OSZE-Gesandten beobachten auch die Abstimmung an diesem Sonntag. Die Stimmzettel sind zweigeteilt: In der linken Hälfte steht auf weißen Grund das Wort „Evet“, in der rechten Hälfte auf braunem Grund das Wirt „Hayir“, Nein. Die Wähler markieren mittels eines Stempels mit der Aufschrift „tercih“ (Auswahl) das Feld ihrer Wahl. In den Wahllokalen dürfen Vertreter aller Parlamentsparteien die Abstimmung und die Stimmenauszählung beobachten. Die Wahllokale schließen in den Ostprovinzen um 15.00 Uhr MESZ, in den westlichen Regionen eine Stunde später.

Wahlberechtigt waren auch rund 2,7 Millionen Auslandstürken, darunter 1,4 Millionen in Deutschland. Die im Ausland lebenden Wähler konnten vorab in 57 Ländern ihre Stimme abgeben. Davon machten nach offiziellen Angaben 1,33 Millionen Gebrauch. Die Stimmzettel wurden bereits in der vergangenen Woche in versiegelten Säcken nach Ankara geflogen. Dort werden sie nach der Schließung der Wahllokale ausgezählt. Die Stimmen der Auslandstürken könnten besondere Bedeutung haben. Denn unter ihnen hat Erdogan überdurchschnittlich viele Anhänger, wie frühere Wahlen zeigten.