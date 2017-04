WashingtonDer US-Senat hat Neil Gorsuch als künftigen Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten bestätigt. Der 49 Jahre alte Konservative, derzeit Bundesrichter an einem Berufungsgericht in seinem Heimat-Bundesstaat Colorado, wurde am Freitag mit der Mehrheit von 54 zu 45 Stimmen gewählt. Er war von Präsident Donald Trump vorgeschlagen worden.