SeeonDie norwegische Ministerpräsident Erna Solberg rechnet damit, dass Großbritannien auf einen weitgehenden Bruch mit der EU zusteuern könnte. „Ich fürchte einen sehr harten Brexit. Aber ich hoffe, dass wir eine bessere Lösung finden“, sagte Solberg in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Reuters TV. „Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden, Großbritannien als Partner bei vielen europäischen Themen zu behalten“, sagte Solberg am Rande der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag im oberbayerischen Seeon.

In den Gesprächen mit Großbritannien sei derzeit aber offenkundig, dass es der britischen Regierung nach der langen Zugehörigkeit zur EU an Erfahrung fehle, wie sie das Land außerhalb der EU positionieren solle. „Es dauert deshalb für die britische Regierung länger, die richtige Politik zu finden, weil die Erfahrung fehlt.“ Erst am Dienstag war der britische EU-Botschafter Ivan Rogers zurückgetreten und hatte der britischen Regierung schwere Vorwürfe gemacht.