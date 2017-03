MoskauDie führenden Militärs der Nato und Russlands haben erstmals seit der Krim-Krise 2014 wieder Kontakt aufgenommen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Freitag mit, Generalstabschef Waleri Gerassimow und der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, der tschechische General Petr Pavel, hätten am Vortag miteinander telefoniert.

Dabei sei es um die Aussichten für eine Wiederaufnahme der militärischen Kontakte gegangen. Gerassimow und Pavel hätten auch über die Vermeidung von Zwischenfällen bei Einsätzen gesprochen, meldete die Agentur Interfax.