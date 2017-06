Ulan BatorErstmals in ihrer Geschichte wird die Mongolei im Juli eine Stichwahl um die Präsidentschaft abhalten. Die Abstimmung wird notwendig, weil keiner der Präsidentschaftskandidaten in der ersten Wahlrunde am Montag die notwendige Mehrheit erreicht hat.

Am besten hatte der Kandidat der Demokratischen Partei, der Geschäftsmann Khaltmaa Battulga, abgeschnitten. Er kam laut Wahlkommission auf 38 Prozent. Bei der Stichwahl am 9. Juli wird er es voraussichtlich mit dem Kandidaten der regierenden Volkspartei, dem Parlamentspräsidenten Miyegombo Enkhbold, zu tun bekommen.