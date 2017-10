WashingtonDer Euro-Rettungsschirm ESM soll neue Befugnisse erhalten. Entsprechende Vorschläge erläuterte ESM-Chef Klaus Regling im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach soll der Rettungsschirm künftig alle Volkswirtschaften des Währungsraums überwachen dürfen. Dies sei erforderlich, um sehr kurzfristig Rettungspakete für angeschlagene Euro-Staaten schnüren zu können. Der Neuerung müssten die Regierungen allerdings zustimmen, da sie eine Änderung des ESM-Vertrages nötig mache. Das soll Regling zufolge 2018 geschehen, da 2019 die Wahlen zum Europäischen Parlament und die Besetzung einer neuen EU-Kommission auf dem Plan stehen.

Der ESM-Chef betonte am Freitag am Rande des Herbsttreffens von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington, die Änderung wäre "nicht so revolutionär". Denn die Hälfte der Euro-Staaten werde bereits von dem Rettungsschirm überwacht. Im Falle Griechenlands, Irlands, Portugals, Spaniens und Zyperns geschehe dies im Rahmen der Hilfspakete, die diese Länder im Zuge der Euro-Schuldenkrise erhalten hätten. Aus anderen Gründen unter Beobachtung stünden ferner die größten Volkswirtschaften der Währungsgemeinschaft, nämlich Deutschland, Frankreich, Italien und ebenfalls Spanien. Um seine Anlageentscheidungen treffen zu können, müsse der ESM "verstehen, was in Europa vor sich geht". Regling unterstrich, es gehe nicht darum, Kontrollkompetenzen der EU-Kommission zu übernehmen, sondern um eine einvernehmliche Kooperation beider Einrichtungen.