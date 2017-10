TokioMyanmar hat den Vorwurf ethnischer Säuberungen beim Vorgehen gegen die muslimischen Rohingya zurückgewiesen. Sein Land sei bereit, alle Geflüchteten wieder anzusiedeln, sagte Myanmars Botschafter in Japan, Thurain Thant Zin, am Donnerstag. Die Tumulte in der Region Rakhine seien durch Verbrechen und Terror ausgelöst worden, nicht durch Volkszugehörigkeit oder Religion. Es würden auch keine Menschenrechte verletzt.

Seit Ende August sind mehr als eine halbe Million Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch geflohen. Zuvor hatten muslimische Aufständische im Staat Rakhine Polizeiposten angegriffen. Die Sicherheitskräfte reagierten mit von ihnen so genannten Räumungsaktionen, was die Vereinten Nationen als Drehbuch für eine ethnische Säuberung bezeichneten. Ihr Generalsekretär António Guterres forderte Myanmar auf, die Militäraktionen zu stoppen.