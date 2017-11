Die EU und die Staaten der Afrikanischen Union wollen ihre Zusammenarbeit in den kommenden Jahren noch einmal deutlich intensivieren. Zum Abschluss des zweitägigen EU-Afrika-Gipfels in Abidjan einigten sich die Teilnehmer am Donnerstag auf vier Kernbereiche für die künftige Kooperation. Zu ihnen zählen die Migration, die Verbesserung der Sicherheitslage sowie Investitionen in Bildung und nachhaltiges Wachstum. „Unsere gegenseitige Abhängigkeit war noch nie so stark“, sagte der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara.