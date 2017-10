Wegen der atomaren Aufrüstung des Landes dürfen europäische Unternehmen überhaupt nicht mehr in dem Land investieren. Mit sofortiger Wirkung sind auch die Exporte von Öl- und Ölprodukten verboten. Darüber hinaus werden Arbeitsgenehmigungen für nordkoreanische Gastarbeiter künftig nicht mehr verlängert. So soll die Devisenbeschaffung für die Regierung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un weiter erschwert werden.

Mit den neuen Sanktionen geht die EU über die bislang erlassenen UN-Sanktionen hinaus. Sie wurden am Montag bei einem Außenministertreffen in Luxemburg beschlossen. Eine grundsätzliche Entscheidung zu ihrer Einführung hatte es bereits im September gegeben.