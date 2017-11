LondonDie Orte wechseln, die Botschaft bleibt die gleiche: Die britische Premierministerin Theresa May setzte am Freitag ihre Diplomatie-Offensive beim EU-Sozialgipfel in Göteborg fort. Im bilateralen Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk warb sie dafür, beim nächsten EU-Gipfel am 14. Dezember die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen einzuleiten. Am Donnerstagabend hatte bereits Brexit-Minister David Davis in Berlin an die Europäer appelliert, „den wirtschaftlichen Wohlstand vor die Politik zu setzen“ und die Gespräche zu beschleunigen.

In London zeichnete sich unterdessen Mays nächste Niederlage ab. Ihr Plan, das Brexit-Datum in das EU-Ausstiegsgesetz zu schreiben, soll offenbar zurückgenommen werden. Laut „Daily Telegraph“ will die Premierministerin sich dem Druck beugen, nachdem Dutzende konservative Abgeordnete mit einem Aufstand gedroht hatten. May hatte groß angekündigt, das Datum in das Gesetz zu schreiben, damit niemand den Brexit aufhalten oder verzögern könne. Im Parlament war daraufhin ein Sturm der Empörung ausgebrochen.

Auch der Brexit-Ausschuss des Unterhauses meldete am Freitag Zweifel an, ob die gesetzliche Festlegung des EU-Ausstiegs auf den 29. März 2019 um 23 Uhr britischer Zeit im nationalen Interesse sei. In seinem ersten Bericht stellte das Gremium fest, dass ein solcher rechtlicher Automatismus „erhebliche Schwierigkeiten“ mit sich bringen könne, wenn die Brexit-Verhandlungen in Brüssel bis zur letzten Minute dauern sollten.

Das Brexit-Datum ist bislang nur durch den Artikel 50 der EU-Verträge festgelegt: Dort steht, dass der Austritt zwei Jahre nach erfolgter Antragstellung erfolgt. Das wäre der 29. März 2019. Diese Frist könnte mit Billigung aller Beteiligten noch verlängert werden. Sobald das Datum jedoch im britischen Austrittsgesetz steht, würden alle EU-Regelungen von einem Tag auf den anderen ihre Gültigkeit verlieren.

Die Flexibilität für mögliche Übergangslösungen in einzelnen Bereichen ginge in diesem Fall verloren, merkt nun der Brexit-Ausschuss an. „Wir müssen die Flexibilität während der Verhandlungen behalten“, betonte der Ausschussvorsitzende Hilary Benn.

Der Ausschuss fand noch weitere Kritikpunkte an dem Brexit-Gesetz: