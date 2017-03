 EU-Austritt: Briten stellen Brexit-Antrag am 29. März

LondonGroßbritannien will die Europäische Union am 29. März formal über den Austritt aus der Staatengemeinschaft informieren. Der britische Botschafter bei der EU, Sir Tim Barrow, hat in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk das Datum genannt. Der formelle Antrag werde am Mittwoch gesandt werden.

Sobald der Antrag eingereicht ist, tickt die Uhr: Die britische Regierung und die EU haben dann genau zwei Jahre Zeit, die Bedingungen für den Abschied des Vereinigten Königreichs aus der Union zu verhandeln. Eine Verlängerung ist nur möglich, wenn alle 27 EU-Staaten und die Regierung in London dem zustimmen.