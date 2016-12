LondonSchottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon geht auf Konfrontationskurs zur britischen Regierung. Sie will ihr Land nach einem Brexit im europäischen Binnenmarkt halten – notfalls sogar ohne Großbritannien. „Das schottische Volk hat nicht für den Brexit gestimmt“, heißt es in einem Papier der Regierung, das die Politikerin am Dienstag vorstellte. „Ein harter Brexit würde den schottischen Interessen schwer schaden“, sowohl mit Blick auf wirtschaftliche Aspekte als auch soziale und kulturelle Faktoren.

Studien zufolge könnten in einem Jahrzehnt in Schottland 80.000 Arbeitsplätze wegfallen, sagte Sturgeon. „Deswegen sind wir so fest entschlossen“. Dennoch gehe es nicht allein um wirtschaftliche Aspekte. London müsse bei den Brexit-Verhandlungen auch die Bedürfnisse Schottlands berücksichtigen, betonte Sturgeon. Zur Not, machte sie unmissverständlich klar, würde sie es auch auf ein Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands ankommen lassen.