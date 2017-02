LondonDie britische Premierministerin Theresa May hat das Oberhaus vor Verzögerungen beim EU-Austritt ihres Landes gewarnt. Das Parlament dürfe den Zeitplan zum Beginn der Brexit-Verhandlungen nicht in die Länge ziehen, sondern müsse tun, „was das britische Volk will“, sagte May am Montag. Das Unterhaus des Parlaments habe das Gesetz dazu bereits ohne Zusätze verabschiedet. „Ich hoffe, das Oberhaus wird das beachten“, sagte sie.

Nach der Zustimmung des Unterhauses begannen am Montag die nicht gewählten Mitglieder des Oberhauses mit der Debatte über das Gesetz. Sie können es zwar nicht mehr kippen, wohl aber verzögern. Die Opposition will dem Parlament ein größeres Mitspracherecht beim Brexit verschaffen. Damit geriete Mays Vorhaben in Gefahr, das britische Austrittsgesuch spätestens am 31. März bei der EU in Brüssel einzureichen.