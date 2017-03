AthenGriechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras will die EU-Erklärung von Rom unterzeichnen, verlangt aber zugleich ein Zeichen der Unterstützung gegen Reform-Forderungen der internationalen Geldgeber. „Wir beabsichtigen, die Erklärung von Rom zu unterstützen, ein Dokument, das in eine positive Richtung geht “, schreibt Tsipras in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. „Nichtsdestotrotz, um das Erreichte feiern zu können, muss auf offizieller Ebene deutlich gemacht werden, ob dies auch für Griechenland gilt. Mit anderen Worten, ob der europäische Besitzstand für alle Mitgliedsstaaten ohne Ausnahme gilt, oder für alle außer Griechenland.“ Tsipras bat Tusk und Juncker um Unterstützung, damit sein Land zu den Sozialstandards der EU zurückkehren könne.

In den vergangenen Tagen hatte Griechenland damit gedroht, die Erklärung von Rom nicht zu unterzeichnen, wenn es nicht ein klares Bekenntnis der EU zum Schutz von Arbeitnehmerrechten gibt. Am Donnerstag hieß es von einem EU-Vertreter, man sei zuversichtlich, den Streit bis zu den Feierlichkeiten in Rom beizulegen. Derzeit werde versucht, einen Besuch von Tusk Anfang April in Athen zu organisieren. Dabei wolle der EU-Ratspräsident auch Tsipras treffen. Tusk selbst ist an den Verhandlungen im Reformstreit nicht beteiligt.