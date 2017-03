Draghi hatte bei seiner monatlichen Pressekonferenz nach der EZB-Sitzung in Frankfurt gesagt, dass die Wirtschaft der Euro-Zone weiter auf die EZB-Hilfen in Form einer ultra-billigen Geldpolitik angewiesen sei. Dem EU-Vertreter zufolge wies Draghi in Brüssel zudem auf Risiken infolge des britischen EU-Austritts sowie die anstehenden Wahlen in mehreren Euro-Ländern hin. Diese dürften keine Ausrede sein, Strukturreformen auf die lange Bank zu schieben, mahnte Draghi den Angaben zufolge.