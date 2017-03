BrüsselKanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zuversichtlich, dass die geplante Erklärung beim kommenden EU-Jubiläumstreffen in Rom „ein Signal der Gemeinsamkeit“ und Antworten zur Zukunft Europas geben wird. Bei dem am Freitagmittag zu Ende gegangenen Brüsseler Gipfel habe Einigkeit geherrscht, dass die Europäische Union „bei allen Problemen, die wir haben, ein gelungenes Modell ist“, sagte Merkel im Anschluss. Der Gesamtton der Erklärung von Rom dürfe daher „selbstbewusst und optimistisch“ sein.

Die 27 verbleibenden EU-Länder - also ohne die im Brexit-Prozess befindlichen Briten - hatten am zweiten Gipfel-Tag in Brüssel beraten, wie es für die kriselnde Gemeinschaft grundsätzlich weitergehen soll. Anlass war der bevorstehende 60. Jahrestag der Römischen Verträge am 25. März, der in zwei Wochen beim Gipfel in der italienischen Hauptstadt gefeiert werden soll.