Ein Wahlsieg von Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen würde aus Sicht des europäischen Währungskommissars Pierre Moscovici das Schicksal Europas und der gemeinsamen Währung besiegeln. Ein solches Ereignis sei „das Ende Europas, wie wir es kennen“, sagte Moscovici der „Zeit“. „Le Pen hat angekündigt, aus der EU und aus dem Euro auszutreten. Ich kann mir die EU oder den Euro nicht ohne Frankreich vorstellen.“

Es gebe in der Kommission keine Vorbereitungen für ein solches Szenario, so Moscovici. „Man sollte keinen Plan B vorbereiten", sagte er. "Wenn Sie das tun, bedeutet das in der Regel, dass Sie nicht mehr an Plan A glauben. Unser Plan A lautet: Sie verliert die Wahl.“