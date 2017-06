BerlinDie Bundesregierung hofft darauf, dass die EU noch in diesem Jahr mit der lateinamerikanischen Staatengruppe Mercosur ein Freihandelsabkommen abschließen kann. „Das ist ambitioniert“, hieß es in deutschen Regierungskreisen am Dienstag vor einer Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel in die G20-Länder Argentinien und Mexiko. „Aber die EU hat sich vorgenommen, dies in diesem Jahr voranzutreiben.“ Handelsfragen seien ein wichtiges Themen auf beiden Stationen, was auch an den protektionistischen Tönen aus den USA liegt.

Zu der südamerikanischen Mercosur-Gruppe gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Problem sei hier vor alle die von den südamerikanischen Ländern geforderten Öffnung der EU-Agrarmärkte, hieß es in Berliner Regierungskreisen. Als politisch schwierig wird zudem die Lage in Brasilien angesehen, wo die Regierung um ihr Überleben kämpft.