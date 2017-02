BrüsselAbgeordnete des EU-Parlaments haben nach Einschätzung interner Prüfer 2015 in Dutzenden Fällen ihre Kosten für Reisen oder für die Beschäftigung von Mitarbeitern nicht korrekt abgerechnet. Entsprechende Informationen der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) gehen aus einem Dokument für die EU-Haushaltsberatungen hervor.

Wegen der Fehler wurden in 93 Fällen Reisekosten nicht oder nur teilweise erstattet. In einem Fall wurde Manipulationsabsicht unterstellt und deshalb die Ermittlungsbehörde Olaf eingeschaltet. In 96 Fällen erhielt das Parlament falsch eingesetztes Geld zur Beschäftigung von Mitarbeitern zurück, in zwei weiteren wurden Mittel nicht ausgezahlt. Einer wurde an Olaf gemeldet.