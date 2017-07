BerlinDie Bundesregierung rechnet damit, dass sich die Krise in Venezuela nach der Wahl der Verfassungsgebenden Versammlung weiter verschärft. „Die Wahl der Delegierten war weder frei noch geheim noch gleich und verstieß somit gegen demokratische Grundprinzipien“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Deutschland bedauere, dass die Regierung von Präsident Nicolàs Maduro die Wahl trotz des Widerstands der eigenen Gesellschaft und der ausdrücklichen Warnungen aus dem Ausland nicht abgesagt habe. Dieser Schritt habe das Land weiter gespalten und die demokratische Ordnung geschwächt.

Auch die Europäische Union sorgt sich nach der viel kritisierten Wahl einer verfassunggebenden Versammlung um die Zukunft der Demokratie in Venezuela. So eine Versammlung, die „unter zweifelhaften und häufig gewalttätigen Umständen“ gewählt worden sei, „kann nicht Teil der Lösung sein“, sagte EU-Kommissionssprecherin Mina Andreeva am Montag. Die Abstimmung am Sonntag habe „die Spaltung erhöht und wird die demokratisch gewählten Institutionen Venezuelas weiter delegitimieren“. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini arbeite an einer „gemeinsamen Antwort“ der EU auf die Entwicklungen. Ob diese Sanktionen enthalten könnte, wurde nicht mitgeteilt.

Seit Monaten gibt es Proteste gegen die Regierung von Maduro, dem eine neue Verfassung mehr Macht einräumen soll. Mehr als 100 Menschen sind seit April bei Demonstrationen ums Leben gekommen.