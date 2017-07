BrüsselDie EU und Japan haben sich auf die Eckpunkte ihres geplanten Freihandelsabkommens geeinigt. Eine Grundsatzvereinbarung sei erzielt worden, verlautete am Mittwoch aus EU-Kreisen. Diese soll bei einem Treffen zwischen EU-Ratspräsident Donald Tusk und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Donnerstag in Brüssel offiziell gemacht werden.

Beide Seiten hatten intensiv daran gearbeitet, die langwierigen Verhandlungen noch vor dem G20-Gipfel in Hamburg zum Abschluss zu bringen. Ziel ist es, Zölle und andere Handelshemmnisse zwischen dem riesigen Markt der EU und Japan als drittgrößter Volkswirtschaft der Welt abzubauen. Damit wollen sie einen Kontrapunkt zur protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump setzen.