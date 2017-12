Die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) ist ergebnislos zu Ende gegangen. WTO-Generalsekretär Roberto Acevédo sagte am Mittwochabend (Ortszeit) auf der Abschlusssitzung in Buenos Aires: „In der Mehrzahl der Angelegenheiten konnten wir keine Einigungen finden. (...) „Es ist nicht immer möglich, Ergebnisse zu erzielen, nicht desto weniger ist es eine Enttäuschung.“ Ähnlich äußerte sich EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Die 11. Ministerkonferenz der WTO hatte seit Sonntag in der argentinischen Hauptstadt getagt.

Malmström bezeichnete das Treffen als eine „verpasste Gelegenheit“, um Vereinbarungen über sensible Themen zu erreichen. „Es gab kein Verhandlungsergebnis, wir waren nicht einmal in der Lage, uns über einen Stopp der Subventionen für illegale Fischerei zu einigen“, sagte sie.