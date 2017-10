StraßburgDas Europaparlament kappt wegen des stockenden EU-Beitrittsverfahrens die Hilfszahlungen an die Türkei. Die Unterstützung solle im kommenden Jahr um 50 bis 80 Millionen Euro zurückgefahren werden, erklärte das Parlament am Mittwoch. Eigentlich sollten 2018 insgesamt 217 Millionen Euro für Reformen, Infrastruktur und Landwirtschaft gezahlt werden. Die Staats- und Regierungschefs der EU müssen der Kürzung noch zustimmen, was eine Formalie werden dürfte. Kanzlerin Angela Merkel hatte den Schritt bereits angekündigt. „Nicht nur werden viele Deutsche verhaftet. Der gesamte Rechtsstaat bewegt sich in die falsche Richtung“, hatte sie auf einem EU-Gipfel gesagt.