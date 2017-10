Frankfurt/MainDer französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat eine „Koalition des guten Willens“ für Europa gefordert. „Wir haben ein bisschen den Faden verloren in den letzten Jahren“, sagte er am Dienstag auf einer Diskussionsveranstaltung mit Studenten an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Im östlichen Europa gebe es einige Versuche, „dieses Europa ein wenig umzukrempeln“, sagte Macron in Anspielung auf die Entwicklungen in Polen oder Ungarn. Nötig sei ein „Wegeplan für Europa“ und politische, soziale und kulturelle Konvergenz.