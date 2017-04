BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will nach einem Magazinbericht die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA unbedingt von London nach Frankfurt holen. Mit seinen Kombination aus Banken sowie nationalen und europäischen Finanzinstitutionen, wie etwas der Europäischen Zentralbank, verfüge die Mainmetropole über ein „Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu allen anderen Finanzplätzen“, zitierte „Der Spiegel“ in einem Vorab-Bericht am Freitag aus einem Argumentationspapier Schäubles für seine Kabinettskollegen. Dass die EBA London wegen des beantragten britischen EU-Austritts verlassen wird, gilt als sicher.

Eine Sprecherin Schäubles bestätigte die Existenz des Papiers. Der Kabinettsausschuss zum Brexit werde am Mittwoch darüber sprechen. Zu den Details wollte sei sich aber nicht äußern.