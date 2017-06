BrüsselMit einer neuen Strategie will die Europäische Union ihrem Ziel näherkommen, bis 2030 weltweit die Armut zu überwinden und nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Erstmals verschreiben sich damit alle EU-Staaten und EU-Institutionen demselben Plan und stimmen ihre Politik in der Entwicklungshilfe ab. Vertreter der Mitgliedstaaten, der EU-Kommission und des Europaparlaments unterzeichneten dazu am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung.

„Dieser Konsens ist ein Versprechen und ein Appell an uns alle, unsere Kräfte zu bündeln für eine wohlhabende, faire, nachhaltige, sichere Welt und ein Leben in Würde für uns alle“, heißt es weiter. „Es steht für unsere Vision, die jetzt in die Wirklichkeit übersetzt werden muss.“