BrüsselUngeachtet des Streits mit der polnischen Regierung über die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk sieht Österreichs Bundeskanzler Christian Kern bei mehreren Themen die Chance auf einen Konsens unter den EU-Staaten. Vor Beratungen der 27 Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien in Brüssel nannte Kern am Freitag vier Bereiche: Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, die Migrationsfrage und die Sicherheitspolitik.

Die Chancen für die EU seien nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump und der Brexit-Entscheidung der Briten besser denn je, sagte Kern. Europa solle zudem selbstbewusst zur Kenntnis nehmen, dass es erstmals seit acht Jahren in allen EU-Staaten Wirtschaftswachstum gebe und Millionen von Jobs entstanden seien. Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Frankreich und den Niederlanden sagte Kern, dass der Rechtspopulismus derzeit an Anziehungskraft verliere.