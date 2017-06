Dieser solle alles in seiner Macht Stehende zur Verteidigung der Pressefreiheit tun, heißt es in dem Schreiben. Die Schließung von fast 200 Redaktionen, die Aberkennung von Lizenzen zur Berichterstattung und die Festnahme von mehr als 200 Journalisten drohten, die Türkei weiter von Europa und dessen Werten zu entfernen.

BrüsselDie Fraktionschefs im Europaparlament verlangen von der Türkei die Freilassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel. „Es kann nicht sein, dass ein Journalist, der nur seine Arbeit tut, ungerechtfertigt des Terrorismus beschuldigt und inhaftiert wird“, heißt es in einem gemeinsamen Brief der Fraktionsvorsitzenden von Christdemokraten, Sozialisten, Konservativen, Liberalen und Grünen an den türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Neben Yücel müssten auch andere Reporter für eine Freilassung in Betracht gezogen werden. „Journalisten müssen in der Lage sein, frei und ohne Angst zu berichten“, heißt es in der Schreiben weiter. Yücel ist Türkei-Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“ und sitzt seit Ende Februar in der Türkei in Untersuchungshaft.