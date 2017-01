DamaskusBei der Explosion einer Bombe in der von der Regierung kontrollieren syrischen Küstenstadt Dschabla sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 14 Menschen getötet worden. Es sei unklar, ob es sich bei den Opfern nur um Zivilisten oder auch um Angehörige von Regimekräften handele, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.

Im vergangenen Mai waren in Dschabla bei einem der verheerendsten Anschläge in Syrien mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Damals bekannte sich die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu dem Attentat.

Dschabla liegt am Mittelmeer nur wenige Kilometer südlich der Luftwaffenbasis Hmeimim, dem Dreh- und Angelpunkt für Russlands Militäreinsatz in Syrien. Die russischen Streitkräfte sind im Bürgerkrieg wichtigster Verbündeter des Machthabers Baschar al-Assad.