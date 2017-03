WashingtonDas Defizit in der US-Handelsbilanz ist 2016 nochmals gestiegen. Das teilte das Statistikbüro BEA des US-Handelsministeriums am Dienstag in Washington mit. Das Handelsbilanzdefizit erhöhte sich demnach auf 481,2 Milliarden Dollar (aktuell 445 Mrd. Euro), im Vergleich zu 463 Milliarden Dollar im Jahr zuvor. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt lag das Defizit damit bei 2,6 Prozent.

Die Exporte aus den USA ins Ausland seien mit 3,14 Billionen Dollar um etwa 30 Milliarden Dollar geschrumpft, teilte die Behörde weiter mit. Die Importe verringerten sich allerdings nur um 12,3 Milliarden Dollar und betrugen insgesamt 3,62 Billionen Dollar.