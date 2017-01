Optimisten vergleichen die Steuerpläne Trumps mit denen Ronald Reagans. Zu Recht? Der US-Kongress hat ja eigene Steuersenkungspläne entwickelt. Trump wird daher bei den Steuern Kompromisse eingehen müssen. So könnte der Steuersatz für Unternehmen von derzeit 35 auf 20 Prozent gesenkt werden – statt wie von Trump vorgesehen auf 15 Prozent. Die Steuerausfälle müssten durch eine breitere Steuerbemessungsgrundlage kompensiert werden. Studien zeigen zudem: Sinkt die Steuerlast um einen Dollar, spült höheres Wachstum 30 Cent in die Kassen zurück. Sinken die US-Grenzsteuersätze, verbessert sich zudem die Wettbewerbsfähigkeit. Sollte es Trump gelingen, eine Steuerreform bis zur Jahresmitte auf den Weg zu bringen, dürfte das seiner Popularität kräftigen Rückenwind verleihen. Mein Rat an ihn ist, die Steuern rückwirkend zum Jahresbeginn zu senken. Das sorgt für eine bessere Stimmung.

Glenn Hubbard, 58, ist Professor an der Columbia Business School in New York. Von 2001 bis 2003 war er der wirtschaftspolitische Chefberater von US-Präsident George W. Bush.

Ist der Jubel der Finanzmärkte über den neuen Präsidenten also berechtigt?

Die Börsianer kreisen zuweilen 30.000 Meilen über dem Erdboden. Sie sehen nur die niedrigeren Steuersätze und die angekündigte Deregulierung. Doch der Teufel steckt im Detail. Wenn es Trump nicht gelingt, die Steuersenkung in diesem Jahr unter Dach und Fach zu bringen, dann wird es angesichts der 2018 anstehenden Halbzeitwahlen zum Kongress schwer. Und was die Deregulierung betrifft, so ist es nicht damit getan, mehr Freiheit für den Finanzsektor und das Zurückrollen der Gesundheitsreform von Barack Obama zu fordern. Man muss auch sagen, was an deren Stelle treten soll.

Wie stark sind die haushaltspolitischen Zwänge? Das US-Defizit ist gefährlich hoch.

Das ist in der Tat ein Problem. Statt die Ausgaben des Staates zu senken, will Trump mehr Geld für Verteidigung und Infrastruktur ausgeben. Die höheren Zinsen dürften die Defizite zusätzlich in die Höhe treiben. Das ist nicht unbedingt schlecht, wenn es der kurzfristige Preis für ein langfristig höheres Wachstum ist. Gefährlich ist, wenn das konjunkturbereinigte Defizit steigt.

Wie wird die US-Notenbank auf Trumps Politik reagieren?

Wenn Trump die Angebotsbedingungen verbessert und das langfristige Wachstumspotenzial erhöht, bleiben die Inflationsgefahren überschaubar, und es gibt keinen Grund, die Zinsen kräftiger anzuheben als geplant. Zu schnelle Zinserhöhungen ließen den Dollar zudem aufwerten und bremsten die US-Exporte. Zudem könnten sie eine Kapitalflucht aus den Schwellenländern auslösen. Die Fed sollte daher abwarten, welchen Kurs Trump einschlägt.