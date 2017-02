ParisEZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hält eine laxere Bankenregulierung in den USA für keine gute Idee. „Wenn es eine amerikanische Versuchung geben sollte, zu deregulieren und zu sagen 'Lasst uns zurückkehren zur Situation vor 2007', dann wäre das eine gefährliche Position und offensichtlich auch keine wünschenswerte“, sagte der französische Notenbankchef, der in dieser Funktion einen Sitz im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat, am Mittwoch im Radiosender BFM.