WashingtonDie Internetfirmen Facebook, Twitter und Google haben im Zuge der Russland-Affäre vor dem US-Kongress ausgesagt. In einem Unterausschuss des Senats verteidigten die Tech-Konzerne am Dienstag (Ortszeit) einerseits ihre bestehenden Sicherheitsmaßnahmen. Andererseits sagten sie aber auch mehr Sicherheiten zu, um den Missbrauch durch ausländische Nationen auf ihren Plattformen zu stoppen. Die sozialen Netzwerke wurden mutmaßlich von staatlichen Stellen in Russland genutzt, um die US-Präsidentenwahl zu beeinflussen. Die Senatoren kritisierten das bisherige Vorgehen der Internet-Konzerne scharf.

Deren Anwälte räumten gegenüber den Politikern ein, mit Moskau in Verbindung stehende Accounts hätten bereits vor zwei Jahren mit Manipulationen begonnen. Nach der Amtsübernahme Trumps hätten sie fortbestanden - mit dem Ziel, Spaltungen in der Gesellschaft zu vertiefen. Die Einflussnahme geschah über geschaltete Werbeanzeigen in den sozialen Netzwerken und Fake-Accounts, mit irreführenden oder falschen Informationen.