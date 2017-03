Kuala LumpurMalaysia geht in den diplomatischen Querelen nach dem Tod Kim Jong Nams einen weiteren Schritt: Das Land will künftig Nordkoreanern die Einreise ohne Visum verbieten. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bernama in Malaysia am Donnerstag. Die Regelung solle demnach ab kommenden Montag gelten. Ein nordkoreanischer Tatverdächtiger soll jedoch wegen Mangels an Beweisen noch in dieser Woche entlassen werden, wie Generalstaatsanwalt Mohammed Apandi Ali sagte.

Wie der 45 Jahre alte Mann in die mutmaßliche Giftattacke auf den Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un verwickelt gewesen sein soll, wurde zunächst nicht bekannt. Er sollte am Freitag aus dem Gefängnis entlassen und nach Nordkorea ausgewiesen werden. Er war vier Tage nach dem Angriff festgenommen worden.