AthenEine Gruppe in Griechenland gestrandeter syrischer Flüchtlinge hat ein Zeltlager vor dem Parlament in Athen aufgeschlagen, um gegen Verzögerungen bei der Familienzusammenführung mit Angehörigen in Deutschland zu protestieren. Einige gaben an, sie seien in den Hungerstreik getreten. Sie befänden sich seit über einem Jahr in Griechenland. „Unsere Familie verbindet uns stärker als Eure illegalen Vereinbarungen“, stand auf einem von einer Frau gehaltenen Banner.

„Ich habe meinen Mann und mein Kind seit mehr als einem Jahr und neun Monaten nicht mehr gesehen“, sagte die 32-jährige Syrerin Dalal Rashou, die nach eigenen Angaben fünf Kinder hat. Sie vermisse ihren Ehemann und weine jeden Tag. „Ich möchte nicht hierbleiben, ich möchte zu meinem Mann.“