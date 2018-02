 Russische Hacker nehmen Rüstungsindustrie der USA ins Visier

Selbst die sichersten Netzwerke haben oft eine banale Schwachstelle: die Menschen, die mit ihnen arbeiten. Genau das haben sich Hacker aus Russland offenbar zunutze gemacht, um an sensible Informationen über Systeme der US-Streitkräfte zu kommen. Ob und in welchem Umfang Daten tatsächlich gestohlen werden konnten, ist unklar. Fest steht aber, dass mindestens 87 Personen mit Zugang zu geheimen Militärprojekten angegriffen worden sind.

Die Strategie war denkbar simpel: Spezialisten für Drohnen, Raketen, Tarnkappenjets oder Cloud-Computing-Plattformen wurden über private E-Mail-Konten angeschrieben und dabei zum Klicken auf bestimmte Links verleitet. Wie Nachforschungen der AP ergaben, waren auch Mitarbeiter von weltweit tätigen Konzernen wie Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus und General Atomics betroffen. Keines der Unternehmen wollte sich auf Anfrage zu dem Thema äußern.