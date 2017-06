New YorkUS-Präsident Donald Trump und die Familie seines Schwiegersohnes Jared Kushner unterhalten nach Angaben eines Geschäftsmannes Verbindungen zu einer Firma, die sich für den Neubau des FBI-Hauptquartiers beworben hat. Der Vornado Realty Trust sei einer von drei Finalisten für den 1,7-Milliarden-Dollar-Auftrag (1,5 Milliarden Euro), sagte Garth Beall, dem einer der möglichen Standorte für das Gebäude gehört.

Vornado besitze zudem gemeinsam mit Trump je ein Gebäude in New York und San Francisco, sagte Beall. Sie habe zudem in den von der Firma Kushner Companies gebauten Komplex 666 Fifth Avenue in Manhattan investiert. Jared Kushner hat seine Anteile an dem Familienunternehmen inzwischen verkauft.