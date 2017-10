Bild vergrößern US-Notenbankchefin Janet Yellen könnte eine weitere Amtszeit auf dem Posten bleiben. Bild: AP

Im Februar endet die Amtszeit von Fed-Chefin Janet Yellen. Nach harscher Kritik an der US-Notenbankchefin schlug US-Präsident Donald Trump zuletzt versöhnlichere Töne an. Am Donnerstag treffen sich die beiden.