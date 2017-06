Bild vergrößern Fed-Chefin Janet Yellen in London. Bild: REUTERS

Janet Yellen, Chefin der US-Notenbank Fed hält das Zurückdrehen der Finanzreformen in den USA für keine gute Sache. Sie blickt jedoch positiv in die Zukunft - in ihrem Leben erwartet sie keine große Finanzkrise mehr.