WashingtonVor dem Nationalen Presseclub in Washington sind am Vorabend der Amtseinführung von Donald Trump Anhänger und Gegner des neuen Präsidenten aneinandergeraten. Hunderte Trump-Gegner buhten am Donnerstagabend, als mutmaßliche Besucher des „DeploraBalls“ in feiner Abendgarderobe in das Gebäude gingen. Es kam zu Handgreiflichkeiten, auf einen Mann mit Trump-Fähnchen wurden Gegenstände geworfen. Die Polizei setzte gegen einige Demonstranten Reizgas ein.

Der mit Gegenständen beworfene Trump-Anhänger floh in Richtung des benachbarten Warner-Theaters, vor dem gerade die Fox-News-Moderatoren Sean Hannity und Geraldo Riva warteten. Hannity streckte den verfolgenden Demonstranten die Faust entgegen, Rivera lächelte einfach, als er in das Theater ging.