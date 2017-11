Bild vergrößern Mehrere Beamte sollen ihr Amt missbraucht und Aufenthaltsgenehmigungen verkauft haben. dpa Bild:

In Italien wurden Polizisten festgenommen, die Aufenthaltsgenehmigungen an Migranten verkauft haben sollen. Ermittler gehen von mehr als Hundert Fällen aus. Vier Polizisten und zwei Helfer sind in Untersuchungshaft.