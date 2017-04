WashingtonDer Internationale Währungsfonds hat erneut eine Schuldentlastung für Griechenland zur Bedingung für weitere Finanzhilfen an das finanziell geplagte Land gemacht. „Wenn die griechische Schuldenlast nicht nachhaltig im Sinne der IWF-Regeln und auf der Basis vernünftiger Parameter ist, dann werden wir uns an dem Programm nicht beteiligen“, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde in einem Interview mit einer Gruppe führender europäischer Zeitungen. Das Interview wurde von Journalisten der Zeitungen „Le Soir“, „El Pais“ und „Le Figaro“ geführt.

„Es gibt unserer Ansicht nach keinen Zweifel daran, dass ein gewisser Grad an Schulden-Restrukturierung notwendig ist“, fügte Lagarde hinzu. Es gehe dem Weltwährungsfonds aber auch darum, solide Reformen in Griechenland festzuschreiben. Dabei habe es auch bereits Fortschritte gegeben. Wenn beide Bedingungen erfüllt wären, gäbe es auch eine Beteiligung des IWF, wie von Griechenland gewünscht.