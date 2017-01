BrüsselBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble macht die Auszahlung weiterer Mittel für Griechenland von der finanziellen Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Hilfsprogramm abhängig. Die Eurogruppe habe stets betont, dass die finanzielle Beteiligung des IWF am Programm für Griechenland unerlässlich sei, teilte ein Sprecher Schäubles am Dienstag mit. „Weitere Auszahlungen sind damit vom erfolgreichen Abschluss der Programmüberprüfung und der Beteiligung des IWF abhängig.“

Die aktuelle Überprüfung der griechischen Reformmaßnahmen solle die Voraussetzung für die finanzielle Teilnahme des IWF schaffen.