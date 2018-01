HelsinkiDer finnische Präsident Sauli Niinistö ist mit riesiger Mehrheit im Amt bestätigt worden. Der 69-Jährige erhielt am Sonntag bereits im ersten Wahlgang 62,7 Prozent der Stimmen und machte damit eine Stichwahl unnötig. Auf den zweiten Platz kam der Grünen-Politiker Pekka Haavisto mit 12,4 Prozent. Haavisto räumte seine Niederlage am Abend ein. „Niinistö hat die Wahl klar gewonnen, ich gratuliere ihm von Herzen.“

Niinistö war früher Finanzminister und Parlamentspräsident. 2006 scheiterte er in der Stichwahl um das Präsidentenamt. Sechs Jahre später war er erfolgreich und besiegte Haavisto in der Stichwahl. In diesem Jahr galt Niinistö bereits in Umfragen als haushoher Favorit, weshalb finnische Medien seine Gegenkandidaten als „die sieben Zwerge“ verspotteten. Zu diesen zählte auch die Abgeordnete Laura Huhtasaari von der rechtspopulistischen Partei Basisfinnen.