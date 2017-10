RomEin Rettungsschiff mit ungewöhnlich vielen Flüchtlingskindern an Bord ist in Italien angekommen. Von den mehr als 600 Geretteten seien 40 Prozent Kinder und Jugendliche, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit. Als erstes wurde ein sechs Tage altes Baby im Hafen von Palermo von Bord geholt, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag twitterte. Auf dem Boot waren viele Minderjährige und Familien aus Syrien. Zugleich kritisierte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte den Umgang mit Flüchtlingen in Libyen.

Laut SOS Mediterranee berichteten die meisten Migranten von schweren Misshandlungen in Libyen. Frauen erzählten von wiederholter sexueller Gewalt und mehreren Monaten Gefangenschaft in dem Bürgerkriegsland. In weniger als 36 Stunden sei das Rettungsschiff „Aquarius“ mehr als sieben Mal vor der libyschen Küste im Einsatz gewesen. An Bord waren auch elf schwangere Frauen. SOS Mediterranee ist eine deutsch-französisch-italienische Hilfsorganisation.